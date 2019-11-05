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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دعاء الغباشى: كان نفسى أكون قبطان أو ضابط.. وبحب الصيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم دعاء الغباشى نجمة الكرة الطائرة الشاطئية بالنادى الأهلى، والتى كان معها الحوار التالى:
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الصيد، بحب اصطاد جدا، وبحب ركوب الدراجات أيضا.
ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟
أكلات كثيرة، لكن الأكلات التى أتميز فى طبخها الجمبرى وصينية البطاطس والأرز المعمر.
من نجمك المفضل ؟
أحمد حلمى .. بحبه جدا خاصة أنى أحب الكوميديا جدا.
دعاء غباشى
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب بحبه جدا، و بحب أسمع كل أغانيه.
دعاء الغباشى
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة إيه؟
كان نفسى أطلع قبطان بحرى أو ضابط.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص ..أنا مش برد على المعاكسة أصلا.
دعاء غباشى
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
زبيدة ثروت بحبها جدا.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بالرغم من أنى رياضية لكنى أحب الملابس الفرومال جدا.
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