شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دعاء الغباشى: كان نفسى أكون قبطان أو ضابط.. وبحب الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم دعاء الغباشى نجمة الكرة الطائرة الشاطئية بالنادى الأهلى، والتى كان معها الحوار التالى:

الصيد، بحب اصطاد جدا، وبحب ركوب الدراجات أيضا.

أكلات كثيرة، لكن الأكلات التى أتميز فى طبخها الجمبرى وصينية البطاطس والأرز المعمر.

أحمد حلمى .. بحبه جدا خاصة أنى أحب الكوميديا جدا.



دعاء غباشى

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عمرو دياب بحبه جدا، و بحب أسمع كل أغانيه.



دعاء الغباشى

كان نفسى أطلع قبطان بحرى أو ضابط.

لا خالص ..أنا مش برد على المعاكسة أصلا.



دعاء غباشى

زبيدة ثروت بحبها جدا.

بالرغم من أنى رياضية لكنى أحب الملابس الفرومال جدا.