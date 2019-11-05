شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى مديرا فنيا للترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين مع أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق لتولى القيادة الفنية للشواكيش بداية من اللقاء المقبل أمام المريخ البورسعيدى فى الدور التمهيدى لكأس مصر.

كان الترسانة قد تعادل أمس أمام المريخ البورسعيدى على ملعبه بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، وهو ما أوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز العاشر للمجموعة.

وقد أكد أحمد كشرى، فى تصريحات خاصة، أنه وافق على العودة من جديد لقلعة الشواكيش بناء على رغبة جماهير النادى الوفية التى يعشقها منذ الموسم الماضى.

وأضاف كشرى أنه رضخ لرغبة مجلس الإدارة فى العودة من جديد، مؤكدا أنه سيسعى خلال المباريات المقبلة لتحقيق الانتصارات لإعادة الفريق لمنطقة الآمان أولا، ثم التفكير فى المنافسة على الصعود مؤكدا أنه لابد وأن يكون واقعيا فى اتخاذ القرارات.