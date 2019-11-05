شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يشكو بعد المسافات: لا نستطيع خوض مباريات ودية أمام فرق الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان أن الفريق يعانى بسبب بعد المسافات عن القاهرة، الأمر الذى يجعل أبناء الجنوب غير قادرين على خوض مباريات ودية أمام فرق الدورى العام.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر بالتأكيد يؤثر على إعداد اللاعبين لأنهم يكونوا مضطرين لخوض مباريات الإعداد أمام فرق الدرجة الثانية، وهو ما يؤثر سلباً لعدم وجود احتكاك قوى.

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ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.

ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.