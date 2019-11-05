شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلى يعود للتشكيلة الأساسية للمقاصة بعد فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة على الاعتماد على الإثيوبى شيميلس بيكلى لاعب وسط الفريق فى المباريات المقبلة بالدورى، وتحديدا عقب انتهاء فترة التوقف الممتدة حتى يوم 25 نوفمبر الجارى، بسبب ارتباط المنتخب الوطنى الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، والمنتخب الاوليمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقرر انطلاقها فى مصر يوم 8 نوفمبر الجارى.

كان بيكلى خارج حسابات المدير الفنى للمقاصة منذ بداية الموسم بسبب عدم ظهوره بمستوى قوى فى بداية فترة الإعداد، وطلب المدير الفنى الاستغناء عن بيكلى فى بداية الموسم، إلا أن الفترة الماضية وتحديدا قبل انضمام اللاعب لمنتخب بلاده فى المعسكر المقام حاليا، ظهر بيكلى بمستوى مميز دفع المدير الفنى للمقاصة لإعادته لحساباته مرة أخرى.

كان المدير الفنى لفريق المقاصة قد قرر الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع خلال الفترة من 11 حتى 18 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدورى الطويلة بسبب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.