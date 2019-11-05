شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبلغ لاعبيه الدوليين بالانتظام فى التدريبات غداً والان مع تفاصيل الخبر
وشدد مسئولو بيراميدز على الاعبين الدوليين بالاستمرار فى التدريبات حتى يوم 11 نوفمبر، على أن ينضموا لمعسكر المنتخب فى موعد الأجندة الدولية.
ووقع اختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى على 7 لاعبين من بيراميدز وهم عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد فاروق، اسلام عيسى، محمد حمدى، احمد ايمن منصور وعمر جابر.
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