شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد فى زيارة تركي آل الشيخ لرئيس الأهلى.. أهلا بكل صلح يأتى من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت علاقات الود والمحبة بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بعدما قام الأخير بزيارة رئيس القلعة الحمراء فى منزله، للاطمئنان عليه بعد معاناة بيبو من آلام فى الظهر، فى ظل المبادرات التى تقدم بها آل الشيخ للمجلس الأحمر وإعلانه رغبته فى الصلح، ما قابله "بيبو" بشكر رسمى.

تركى آل الشيخ يزور الخطيب بقميص الأهلى

زار تركى آل الشيخ، محمود الخطيب فى منزله مرتديا قميص النادى الأهلى، وظهرت عليه علامات السعادة، خاصة أن آل الشيخ أوضح أكثر من مرة مدى عشقه وتشجيعه للقلعة الحمراء.



تركي والخطيب

تركي آل الشيخ يشكر أعضاء الأهلى

نشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة الأهلى.

وجاء مضمون رسالة تركي آل الشيخ: "أشكر إخوانى أعضاء مجلس إدارة الأهلى هم إخوانى وأصدقائى، وأوجه لهم كل رسائل المحبة والإخوة، وكان نفسى أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب".

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تركي ال الشيخ عبر فيس بوك

عدلى القيعى يعلق على الزيارة

علق عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، على زيارة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، قائلا: "أهلا بكل صلح يأتى من القلب".

وأوضح عدلى القيعى، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة الأهلى، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أحد مشجعى القلعة الحمراء حول الصلح مع المستشار تركي آل الشيخ، وجاء المشجع قائلا لو تركي آل الشيخ زار الخطيب فى منزله كأنه زار الـ80 مليون مشجع أهلاوى.

وأشار عدلى القيعى إلى أن قبلة تركي آل الشيخ للخطيب لها معان كثيرة جدا بجانب ابتسامة محمود الخطيب، وأنا أثمن حكمة المسئولين فى الأهلى فى التعامل مع الأزمة الماضية.



تركي والخطيب

تبادل الاحترام بين الخطيب وتركي آل الشيخ

ظهر على لقاء الخطيب وتركي آل الشيخ روح المحبة والحرص الشديد على التآخى فى حضور الأسرة والأحفاد، والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار فى علاقة تعكس كل المعانى الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.



تركي والخطيب

الخطيب يثمن زيارة تركي آل الشيخ

وعبر الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمى الذى حضر ممثلًا له قبل أيام، أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين، لأنه يرغب وبكل صدق فى التعبير عن مشاعره تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى فى الحوار الأخوى بينهما اليوم، وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.