اتحاد الكرة يعلن تقديم مواعيد مباريات الجولة 15 لدورى 2001

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم موعد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الجمهورية لمواليد 2001 واقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري بدلا من يوم 22 نوفمبر ، نظرا لسفر منتخب الشباب إلى تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا. وتتضمن الجولة 15 للمسابقة 8 مباريات على النحو التالي: - الزمالك مع الجونة

- سموحة مع الانتاج الحربي

- حرس الحدود مع طنطا

- انبي مع اف سي مصر

- طلائع الجيش مع الاهلي

- بيراميدز مع وادي دجلة

- الاتحاد السكندري مع المصري

- مصر للمقاصة مع الاسماعيلي

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