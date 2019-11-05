شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح لاعبيه راحة الجمعة قبل ملاقاة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الاسماعيلى منح لاعبيه راحة من التدريبات الجمعة المقبلة على أن يستأنف الدراويش تدريباته السبت استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى ودياً والمقرر 12 نوفمبر الجارى، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بملاقاة المقاصة 19 نوفمبر الجارى.

ويلاقى الاسماعيلى نظيره نادى مصر غداً الاربعاء ثم يتدرب الخميس على فترتين صباحاً ومساء، وكان الدراويش قد خسر من الانتاج الحربى فى أولى ودياته بهدفين مقابل هدف .

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لاقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب ، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.