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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول منتخب غانا الأوليمبى استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب غانا الأوليمبى مطار القاهرة، قادمة من مطار كوتوكا فى العاصمة أكرا، للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.
بعثة غانا
وضمت البعثة 19 لاعبا على أن ينضم باقى اللاعبين المحترفين من بلادهم إلى القاهرة مباشرة، وأعلنت اللجنة الأولمبية الغانية دعم المنتخب بمبلغ 8 آلاف دولار قبل السفر إلى القاهرة.
لاعبو غانا
ويستهل منتخب غانا مشواره فى البطولة بمواجهة الكاميرون الجمعة المقبل فى المجموعة الأولى التى تضم أيضا مصر ومالى طرفى مباراة الافتتاح.
وفى المجموعة الثانية يتنافس نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو أول 3 منتخبات فى البطولة التى تقام على ملعبى القاهرة والسلام.
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