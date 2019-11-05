شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول منتخب غانا الأوليمبى استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب غانا الأوليمبى مطار القاهرة، قادمة من مطار كوتوكا فى العاصمة أكرا، للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.



بعثة غانا

وضمت البعثة 19 لاعبا على أن ينضم باقى اللاعبين المحترفين من بلادهم إلى القاهرة مباشرة، وأعلنت اللجنة الأولمبية الغانية دعم المنتخب بمبلغ 8 آلاف دولار قبل السفر إلى القاهرة.

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لاعبو غانا