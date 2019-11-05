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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر دبى فى الثانية ظهر غد للعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويتحرك الأهلى من فندق الإقامة ظهر غد ويتوجه إلى مطار دبى لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة فى الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.
وكان معسكر الأهلى قد بدأ يوم 31 أكتوبر الماضى، واستضاف نادى شباب أهلى دبى تدريبات الفريق التى أقيمت على فترة واحدة، كما اشتمل معسكر الإعداد على يوم راحة، فيما تم إلغاء التجربة الودية، بعد اكتفاء المدير الفنى بالتدريبات التى اشتملت على جوانب فنية وخططية.
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