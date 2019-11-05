شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر دبى فى الثانية ظهر غد للعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الإمارات فى الرابعة عصر غد الأربعاء بتوقيت الإمارات الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد نهاية المعسكر التدريبى الذى استمر لمدة أسبوع، ركز خلاله رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على الجانببين الفنى والبدنى إلى جانب التركيز بشكل أكبر على العامل النفسى والمعنوى.

ويتحرك الأهلى من فندق الإقامة ظهر غد ويتوجه إلى مطار دبى لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة فى الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.

وكان معسكر الأهلى قد بدأ يوم 31 أكتوبر الماضى، واستضاف نادى شباب أهلى دبى تدريبات الفريق التى أقيمت على فترة واحدة، كما اشتمل معسكر الإعداد على يوم راحة، فيما تم إلغاء التجربة الودية، بعد اكتفاء المدير الفنى بالتدريبات التى اشتملت على جوانب فنية وخططية.