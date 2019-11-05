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جهاز الانتاج الحربى يحدد موعد سفر مامادو لموريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهازالفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، 13 نوفمبر الجارى موعداً لسفر مامادو انياس مهاجم الفريق لموريتانيا .

وتلقى الموريتانى مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى استدعاء من منتخب ببلاده للمشاركة فى مباراتين يومى 15 و19 نوفمبر الجارى.

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وفازالإنتاج الحربى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أولى وديات الإنتاج خلال فترة توقف الدورى. 

وقرراتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الانتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.

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