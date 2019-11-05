شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل برنامحه التدريبى فى آخر مران مسائى بمعسكر دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه، مساء اليوم، على ملعب شباب الأهلى دبى، والذى يستضيف تدريبات الفريق خلال المعسكر الذى يقام فى الإمارات والذى ينتهى بشكل رسمى غدا الأربعاء.

ويؤدى الفريق مرانه مساء اليوم قبل ساعات من نهاية المعسكر ومغادرة البعثة دبى غداً والعودة إلى القاهرة.

وحقق الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أهدافه فى معسكر دبى، وذلك من خلال التدريبات اليومية والتى ركز فيها على الجوانب الفنية والخططية إلى جانب التركيز على الجانب النفسي والمعنوي من خلال جلساته وحديثه مع اللاعبين.

ويخوض الأهلى المرحلة الثانية من فترة الإعداد خلال فترة التوقف على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، والتى تستمر لمدة 4 أيام.