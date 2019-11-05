شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل رحل أجيرى عن المنتخب قبل رد سلفة الـ280 ألف دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر
فى هذا الصدد اعترف مصدر مسئول باتحاد الكرة بأن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار.
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