شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل رحل أجيرى عن المنتخب قبل رد سلفة الـ280 ألف دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أروقة اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، أنباء عن رحيل خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر السابق عن مصر دون أن يرد سلفة مالية كان قد حصل عليها من اتحاد الكرة وقيمتها 280 ألف دولار.

وتسببت هذه الأنباء فى حالة من الجدل داخل أروقة الجبلاية، خاصة أنه فى حالة ثبوتها تعتبر مخالفة مالية كبيرة داخل اتحاد الكرة.

فى هذا الصدد اعترف مصدر مسئول باتحاد الكرة بأن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار.

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