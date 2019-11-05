اخبار الرياضه

سوبر كورة.. هل رحل أجيرى عن المنتخب قبل رد سلفة الـ280 ألف دولار؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل رحل أجيرى عن المنتخب قبل رد سلفة الـ280 ألف دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أروقة اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، أنباء عن رحيل خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر السابق عن مصر دون أن يرد سلفة مالية كان قد حصل عليها من اتحاد الكرة وقيمتها 280 ألف دولار.

 

وتسببت هذه الأنباء فى حالة من الجدل داخل أروقة الجبلاية، خاصة أنه فى حالة ثبوتها تعتبر مخالفة مالية كبيرة داخل اتحاد الكرة.

 

فى هذا الصدد اعترف مصدر مسئول باتحاد الكرة بأن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار.

 

لمعرفة هل رد أجيري سلفة الـ280 ألف دولار عبر سوبر كورة .. اضغط هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. هل رحل أجيرى عن المنتخب قبل رد سلفة الـ280 ألف دولار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا