شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يوضح موقف ثلاثى الشيخ ومتولى وحسين السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تعافى حسين السيد من الكدمة التى تعرض لها فى الركبة، وانتظامه أمس فى المران الجماعى بصورة طبيعية، بعد زوال الورم فى موضع الإصابة.

وقال الجهاز الطبى إن أحمد الشيخ لاعب الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيره ويخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي أمس على ملعب شباب أهلى دبى.

كما أكد الجهاز الطبى أن محمود متولى يواصل تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألمانى المتواجد فى الإمارات، والذى اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التى أجراها مؤخرا فى دبى، والذى أكد مد فترة تأهيل اللاعب.