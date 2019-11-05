وليد أزارو يوجه رسائل لجمهور الأهلي: لا تحبطوا أحدًا.. ودوري الأبطال هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصف المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، تجربته مع القلعة الحمراء بالرائعة، كما أنه وجه عدد من الرسائل إلى جماهير الأهلي وإلى منتقديه، مشددًا أنه يريد الثأر من فريق صنداونز بدوري الأبطال.

وأضاف أزارو، من خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي، مساء الاثنين، أن النادي الأهلي كبير، ويفتح للاعبيه مجالًا كبيرًا، مشددًا على أنه شرف كبير له أن يكون لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.

وعن رحيله عن صفوف النادي الأهلي قال أزارو: "هو كلام فقط أتابعه، من خلال الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، لو أن هناك أي أمر يخص رحيلي، فالإعلان سيكون من خلالي أو من خلال النادي الأهلي".

ويُعاني أزارو من غياب التوفيق وعدم التهديف، ما جعله محل انتقاد من جانب جماهير النادي الأهلي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال أزارو: "سوء التوفيق من الأشياء التي لا يمكن لأحد أن يشرحها، هناك ناس تفهم الموقف وناس لا تفهم الموقف، ولن أقوم بشرح الأمر لأحد، أنا أعمل بجد ويبقى التوفيق بيد الله".

وأكمل: "الأمر المحزن أن الناس تنسى سريعًا، مثل هذه الأمور تجعل اللاعب غير فرحان، أنا أتدرب بشكل جيد، وأترك الأمر للناس، كل فرد يرى الأمر من وجهة نظره، الناس التي تفهم كرة القدم تعرف ما يحدث معي وتفهمه جيدًا."

وواصل: "فلافيو سجل هدف واحد في موسم كامل، يجب ألا تكرر الناس نفس أخطاء الماضي، يجب أن نستفيد من أخطاء الماضي".

وقال: "لا تحبطوا أي لاعب، لو أهدر لاعب فرصة فإنه لا يكون متعمدا، اللاعب يبذل مجهودا كبيرا من أجل تحقيق الفوز لفريقه، اللاعب لو شعر بعدم الدعم، فإن مجهوده بالتأكيد سيكون أقل".

وتحدث أزارو عن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حيث قال: "هدفنا هذا العام هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، أتمنى أن نتأهل من أجل الفوز على صنداونز ذهابًا وإيابًا، إنها مباراة ثأرية".