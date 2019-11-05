شكوك حول مشاركة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

على ملعب آنفليد وفي تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يلتقي فريقا ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالي متصدر الترتيب.

استهل ليفربول مشواره نحو الحفاظ على اللقب بالخسارة أمام نابولي الإيطالي 2-0 بالجولة الأولى، ثم فاز على ريد بول سالزبورج في الجولة الثانية بنتيجة 4-3، قبل تسجيل رباعية أخرى في مرمى جينك بالجولة الثالثة في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4-1.

تدخل كتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن الفوز" لرفع رصيده إلى 9 نقاط للاقتراب من التأهل إلى الأدوار الاقصائية.

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ولم يتحدد حتى اللحظة مدى جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في مباراة اليوم من عدمها، خاصة وأن "مو" شارك في تدريبات فريقه أمس الاثنين بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، حيث كان يكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية، بينما تغيب لاعب الوسط وقائد الفريق جوردان هندرسون عن التدريبات، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة اليوم.

وبحسب التقارير الأوروبية فمن المتوقع أن يبدأ كلوب مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، أوكسلاد- تشامبرلين، نابي كيتا

خط الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، ديفوك أوريجي