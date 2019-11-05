بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول في مواجهة سهلة.. وقمتان بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف برشلونة الإسباني نظيره سلافيا براج التشيكي، ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع جينك البلجيكي، بينما يحل آياكس الهولندي ضيفًا على تشيلسي الإنجليزي.

ويتواجد برشلونة في المجموعة السادسة رفقة كل من إنتر ميلان الإيطالي، بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي، ويحتل الفريق الكتالوني صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

على الجانب الآخر يتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح في المجموعة الخامسة رفقة كل من نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن نابولي متصدر الترتيب.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

7:55- برشلونة الإسباني x سلافيا براج التشيكي

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

10:00- بروسيا دورتموند الألماني x إنتر ميلان الإيطالي

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تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

10:00- ليون الفرنسي x بنفيكا البرتغالي

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6

10:00- نابولي الإيطالي x ريد بول سالزبورج النمساوي

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

10:00- تشيلسي الإنجليزي x أياكس الهولندي

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5

10:00- ليفربول الإنجليزي x جينك البلجيكي

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2