اليوم.. الإسماعيلي يختتم إستعداداته لمواجهة نادي مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مساء اليوم إستعدادته لمواجهة نادي مصر غدًا وديًا خلال فترة التوقف الدولي. وكان خسر الدراويش من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدورى. بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدورى. وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الإنتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو. الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الإنتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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