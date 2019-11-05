أبطال وادي دجلة يحصدون 11 ميدالية بالبطولة العربية للجمباز الفني

توج أبطال أندية وادى دجلة للعبة الجمباز الفني محمد ناجي وهنا عمرو ومي حازم، ومنتخبنا الوطني للجمباز الفني بلقب البطولة العربية بتونس، والتي أقيمت في الفترة بين 26- 30 أكتوبر الماضي.
حصد اللاعب الدجلاوي محمد ناجي 5 ميداليات متنوعة، بواقع 4ميداليات ذهبية لكل من منافسات الفريق، والفردي العام، وحصان الحلق، والمتوازي، بالإضافة إلى ميدالية فضية في منافسات الحلق، وذلك ضمن منافسات المنتخبات العربيةللناشئين.
وعلى صعيد منافسات الناشئات، فازت اللاعبة الدجلاوية هنا عمرو بميدالية ذهبية لمنافسات الفرق، بالإضافة الى ميداليتين فضيتين في منافسات جهاز حصان القفز وجهاز الحركات الأرضية.
كما توجت مي حازم بميداليتين ذهبيتين في منافسات الفريق والمتوازي، وميدالية فضية في منافسة عارضة التوازن.
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