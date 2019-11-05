أحمد عدلي يتوج بكأس مهرجان الملك محمد السادس للشطرنج

فاز أحمد عدلي، مدير أكاديمية وادى دجلة عدلي للشطرنج وبطل العالم السابق للشباب، بكأس المركز الأول عن فوزه بمباريات مهرجان الملك محمد السادس للشطرنج السريع بالمغرب، والتي أقيمت في الفترة بين 29 أكتوبرإلى 2 نوفمبر الحالي.
حقق أحمد عدلي الفوز بـ7 مباريات، كما تعادل في مباريتين أخرتين مستمرًا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتألق في جميع المحافل المحليةوالدولية.
الجدير بالذكر أن أكاديمية وادي دجلة للشطرنج، تعد أول أكاديمية دولية عالمية فى مصر معتمدة من FIDE " الإتحاد الدولي للشطرنج" بقيادة بطل العالم أحمد عدلي، والتي تعمل على تدريب الأطفال من سن 6- 18 سنة من قبل مدريبين دوليين بإستخدم مناهج وأساليب عالمية.
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