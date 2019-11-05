موعد مباراة الأهلي والجندل اليوم في كأس خادم الحرمين

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة مساء اليوم الثلاثاء مواجهة فريق أهلى جدة أمام نظيره فريق فريق الجندل، وذلك في إطار منافسات دور الـ ٦٤ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين . موعد مباراة الأهلي والجندل اليوم : تنطلق مباراة الاهلى أمام نظيره فريق الجندل في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مصر، الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة والجندل : تذاع مباراة أهلى جدة أمام نظيره فريق الجندل بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD. يحتل نادي أهلى جدة المركز الثالث برصيد ١٧ نقطة، Advertisements بينما يلعب نادي الجندل في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير بينما يلعب نادي الجندل في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى. التشكيل المتوقع لاهلى جدة لمواجهة الجندل: حراسة المرمى : محمد العويس. خط الدفاع : عبدالله حسون - محمد عبده خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما. خط الوسط : حسين المقهوي - ألفيس ساريتش- عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - يوسف البلايلي. خط الهجوم : عمر السومة.

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