جونيور أجايي يطير إلى نيجيريا بعد انتهاء معسكر الأهلي

يتوجه جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حاليًا في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهازين الفني والإداريبالنادي، على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة .
يتوجه أجايي من دبي إلى نيجيريا مباشرة، وذلكلتجديد جواز السفر الخاص به، وأكد على عودته في الموعد المحدد له للانتظام في المران.
كما يتوجه الثلاثي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم؛ للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادًا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.
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