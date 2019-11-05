مدرب الأهلي يمنح اللاعبين راحة 4 أيام

قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة 4 أيام، بعد انتهاء المعسكر الذي يقام حاليا في الإمارات والذي يختتم غدا، الأربعاء، حيث سيعود الفريق للتدريبات بالقاهرة يوم 11 نوفمبر الجاري .

ويطير فايلر إلى سويسرا لقضاء فترة

إجازة قصيرة؛ مستغلا فترة التوقف على أن يعود ويقود المران؛ استعدادا لاستكمال مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز ومواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمباراة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.

وغادر اللاعبون الدوليون دبي أمس وانضموا لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون .

وكان مران الفريق في الإمارات قد اشتمل على جانب فني وتدريبات خططية، وحرص رينيه فايلر على إيقاف المران والحديث مع اللاعبين لتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات .