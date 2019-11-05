يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلى نظيره الزمالك في قمة السلة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وتقام المباراة بالصالة المغطاة بالجزيرة. ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويتطلع الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز والتأهل على حساب الزمالك الذي يقوده عصام عبدالحميد الذي يسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الكأس. والتأهل على حساب الزمالك الذي يقوده عصام عبدالحميد الذي يسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الكأس. يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الأهلي والزمالك في قمة السلة ببطولة كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.