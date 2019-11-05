هل يستبعد حسام البدري لاعبي بيراميدز في معسكر نوفمبر؟

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، جديًا، استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر الفراعنة، خلال نوفمبر الجاري، اعتراضًاعلى رفض النادي ترك اللاعبين للمشاركة مع الفريق القومي قبل بدء الأجندة الدولية خلال الشهر الجاري.
ضم البدري 7 لاعبين من فريق بيراميدز، هم: "عبدالله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى ومحمد فاروق وعمر جابر".
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