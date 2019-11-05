الأهلي يعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء معسكر الإمارات

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإمارات في الرابعة عصر غد الأربعاء بتوقيت الإمارات ـ الثانية ظهرا - بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، ركز خلاله رينيه فايلر المديرالفني للفريق على الجانبين الفني والبدني إلى جانب التركيز بشكل أكبر على العامل النفسي والمعنوي.
ويتحرك الأهلي من فندق الإقامة ظهر غد ويتوجه إلى مطار دبي واستقلال الطائرة المتجهة إلىالقاهرة في الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.
وكان معسكر الأهلي قد بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي، واستضاف نادي شباب أهلي دبي تدريبات الفريق التي أقيمت على فترة واحدة، كما اشتمل معسكر الإعداد على يوم راحة، فيما تم إلغاء التجربة الودية، بعد اكتفاء المدير الفني بالتدريبات التي اشتملت على جوانب فنية وخططية.
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