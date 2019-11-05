ليفربول كتبت- سارة جاب الله: يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره كي آر سي جينك البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة ليفربول وكي آر .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); تنطلق مباراة موعد مباراة ليفربول وكي آر Advertisements .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); السعودية، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة لمباراة ليفربول وكي آر .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); سي جينك: تذاع مباراة ليفربول وكي آر .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); سي جينك يشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي. ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل وكي آر سي جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وبتصدر المجموعة فريق نابولي الإيطالي برصيد 7 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وكي آر سي جينك بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.