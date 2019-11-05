موعد مباراة ليفربول وكي آر سي جينك بدوري أبطال أوروبا

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره كي آر سي جينك البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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تنطلق مباراة موعد مباراة ليفربول وكي آر
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تذاع مباراة ليفربول وكي آر.set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل وكي آر سي جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وبتصدر المجموعة فريق نابولي الإيطالي برصيد 7 نقاط.
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