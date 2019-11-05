نادال يتربع صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

عاد الإسباني رافائيل نادال للتربع على عرش التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، اليوم الاثنين، عقب تأهله إلى قبل نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة.



وانسحب نادال قبل دقائق من بدء مباراته في الدور قبل النهائي أمام الكندي دينيس شابوفالوف بسبب المرض.



وقرر اللاعب البالغ عمره 33 عاما عدم المخاطرة قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم التي ستقام بين 10 و17 نوفمبر الجاري.



ورغم فوز دجوكوفيتش باللقب في باريس، إلا أن بلوغ نادال قبل النهائي كان كافيا ليصبح ثاني أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي بعد إنجاز السويسري، روجر فيدرر، الذي اعتلى التصنيف وعمره 36 عاما في 2018.



وفاز نادال بلقبين كبيرين هذا العام، فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، ليتأخر بفارق لقب واحد كبير عن فيدرر الحائز على 20 لقبا كبيرا.



لكن الإصابات قلصت موسم نادال وستكون البطولة الختامية فرصته الأخيرة لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته.



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