رياضة | منتخب جامعات مصر يكتسح اليمن ويتأهل للسعودية في نصف نهائي البطولة العربية للصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جامعات مصر يكتسح اليمن ويتأهل للسعودية في نصف نهائي البطولة العربية للصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب المصري للجامعات لنصف نهائي بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في ابوظبي، وذلك بفوز ه الكبير علي منتخب اليمن بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.

بدأ منتخب مصر التسجيل في الدقيقة ١٥ من الشوط الأول عن طريق عمرو كمال، وتعادل منتخب اليمن من ضربة جزاء في الدقيقة ١٨، ثم أضاف محمد أشرف الهدف الثاني لمصر بعدها بدقيقة واحدة لينتهي الشوط الأول بفوز مصر ٢١.

مع بداية الشوط الثاني سجل أحمد ممدوح الهدف الثالث لمصر في الدقيقة الثانية، ثم أضاف الهدف الرابع في الدقيقة ٧، وبعده بخمس دقائق أحرز أسماعيل سيد الهدف الخامس، ثم أضاف محمد علي الهدف السادس في الدقيقة ١٤، وفي الدقيقة ١٧ تمكن اسماعيل سيد من إحراز الهدف السابع، واختتم أحمد ممدوح اهداف المباراة قبل نهايتها بدقيقة واحده بتسجيل الهدف الثامن لمصر لتنتهي المباراة بنتيجة ١٨ ليصعد بذلك منتخب جامعات مصر لمواجهة منتخب السعودية في الدور نصف النهائي غدا الأربعاء.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نظيره السعودي باربعة اهداف مقابل هدف واحد في أولى مبارياته بالبطولة.