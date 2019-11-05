رياضة | سر خروج "باكاماني" من قائمة الأولاد في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر خروج "باكاماني" من قائمة الأولاد في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عاما، استبعاد باكاماني ماهلامبي لاعب صنداونز من قائمة فريقه التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مدرب جنوب إفريقيا يكشف أسباب استبعاد باكا



وأكد نوتواني المدير الفني لجنوب إفريقيا، أن لاعب الفريق باكاماني لن يكون ضمن كتيبة الأول للمشاركة في البطولة بسبب تعرضه للإصابة في إحدى مباريات فريقه.

وأضاف المدير الفني، أن باكا خضع لبعض الفحوصات والتي أكدت على إحتياجة للراحة السلبية بما لايقل عن أسبوعين قبل ملامسة كرة القدم وهو ما يعيق مشاركته بالبطولة.

وتستعد مصر لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا، القاهرة اليوم للمشاركة فى البطولة، حيث يقع في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.

وكان باكاماني، أحد أفراد لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، في الموسم قبل الماضي، قبل انتقاله لصفوف صن داونز الجنوب إفريقي.

مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية



يواجه منتخب مصر نظيره المالي يوم 8 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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يقابل الفراعنة منتخب غانا يوم 11 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.

يستضيف المنتخب المصري نظيره الكاميروني 14 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واستقر شوفي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات أمم أفريقيا، حيث حجز الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر مقعد أساسي في تشكيل مصر بالبطولة الإفريقية.

بينما يدرس شوقي غريب الدفع بعمر صلاح حارس مرمى سموحة في تشكيل الفراعنة الأساسي بالبطولة، بالإضافة إلى وجود محمد عبدالسلام ومحمد مرعي وأحمد ابو الفتوح في خط الدفاع، خلف أكرم توفيق لاعب وسط الجونة.

ويحاول شوقي غريب حسم باقي المراكز خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى للانتهاء من وضع التشكيلة الأساسية والمناسبة لمباريات المنتخب الوطني الأولمبي لمباريات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

ودخل المنتخب الوطني الأولمبي في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبيرة بمدينة القاهرة، استعدادا لانطلاق البطولة يوم 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى شوقي غريب المدير الفني للفريق تحقيق نتيجة طيبة في ظل تنظيم البطولة داخل الاراضي المصرية.