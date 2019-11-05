رياضة | ضغط كبير على جريزمان بسبب سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضغط كبير على جريزمان بسبب سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفتؤرة عصيبة ، لأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى الأن مع برشلونة سواء على المستوى المحلي او الأوروبي.

إذا كان هناك وقت لظهور أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان في قميص برشلونة ، فقد حان الوقت الآن.

يتكيف الفرنسي مع أسلوب لعب ناديه برشلونة وكانت هناك تحسينات ملحوظة في لعبته غالبًا ما كان يغني بألوان البلوجرانا في ملعب الكامب نو والآن ، وفي غياب لويس سواريز المصاب ، يحتاج برشلونة له للتألق ضد سلافيا براغ.

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سيُطلب من جريزمان أن يقوم بالضغط على سوايز في الهجوم ، وأظهرت الأسابيع الأولى من الموسم أنه قادر على التأقلم في غياب أوروجواي ، ومن موقع المهاجم المركزي ، يمكن أن نكون مستعدين لرؤية جريسمان أكثر ثراءً وغزارة أمام المرمى.

لم يسجل جريزمان لمدة 12 شهرًا تقريبًا أي هدف في دوري أبطال أوروبا سواء مع اتليتكو مدريد وبرشلونة.

جاء هدفه الأخير في مسابقة الأندية الأوروبية الكبرى في مراحل المجموعات في الموسم الماضي ضد موناكو حيث فاز لوس روجابلانكوس على الفائزين 2-0.