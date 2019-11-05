رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع ضد جينك بدوري أبطال أوروبا

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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجينك وملعب للقاء

وستلعب مباراة ليفربول وجينك اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك

وستذاع مباراة ليفربول وجينك اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد جينك

ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، تشامبرلين، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

تشكيل جينك المتوقع ضد ليفربول

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ومن المتوقع أن يدخل نادي جينك مباراة ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: غايتان كوكي.

خط الدفاع: ماهلي، كويستا، لوكومي، دو نور

خط الوسط: جونيا إيتو، هروشوفسكي، ساندير بيرج، بوغوندا.

خط الهجوم: أونواتشو، ساماتا.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي جينك ونادي سالزبورج ونادي نابولي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

1- نابولي 7 نقاط

2- ليفربول 6 نقاط

3- سالزبورج 3 نقاط

4- جينك نقطة وحيدة