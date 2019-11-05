رياضة | ألبوم صور..المنتدى العالمي لتحسين الصحة للتغلب على أعراض السن وأمراض الشيخوخة بحضور نجوم الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبوم صور..المنتدى العالمي لتحسين الصحة للتغلب على أعراض السن وأمراض الشيخوخة بحضور نجوم الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الثلاثاء، المنتدى العالمي لتحسين الصحة من خلال طرق علمية للتغلب على أعراض السن وأمراض الشيخوخة خاصة للرياضيين، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين في الطب الرياضي ونجوم الكرة المصرية .

وجاء أبرز الحضور محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والإعلامي رامي رضوان وعدد من المختصصين في الطب الرياضي.