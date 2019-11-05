رياضة | موقف الزمالك النهائي من بيع طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك النهائي من بيع طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك موقف طارق حامد لاعب الوسط خلال الفترة المقبلة بعد محاولات بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق بجلب عروض له.

وأغلق مسئولو الزمالك الباب بشكل نهائي على رحيل طارق حامد لاعب الوسط في يناير المقبل بعد الأنباء التي ترددت حول وجود عروض خليجية له.

وتمسك مجلس الزمالك باستمرار طارق حامد لنهاية الموسم بسبب النقص الذي يواجه الزمالك في وسط الملعب وعدم وجود بدائل بالشكل المنتظر وهو الأمر الذي يعرض الفريق للخطر في وسط الملعب بجانب مغالاة بعض الأندية في مطالبها للإستغناء عن لاعبيها مما يجبر الزمالك على تأجيل مناقشة أي عرض لطارق حامد.

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.