رياضة | مفاجأة.. الجبلاية والزمالك سر رفض بيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الجبلاية والزمالك سر رفض بيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر باتحاد الكرة عن دوافع نادي بيراميدز بشأن قراره بالالتزام بالأجندة الدولية واللوائح والمواعيد المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لانضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب الوطني مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على عشوائية اتحاد الكرة ولجنة المسابقات وعدم احترام عدالة جدول مباريات الدوري الممتاز وتغيير اللقاءات وتعديلها دون احترام للأندية المتنافسة على اللقب المحلي.

وكان من المفترض أن تكون أولى مباريات بيراميدز في الدوري بعد التوقف الحالي أمام الزمالك يوم ٢٤ نوفمبر الجاري إلا أن الاتحاد قرر أن يواجه الزمالك نظيره انبي أولا على أن تكون أول مباريات بيراميدز أمام أسوان يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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أوضح المصدر أن النادي أبدى ضيقه الشديد من الاتحاد ولجنة المسابقات وأنها لا تحترم الأندية وتعدل المباريات دون الرجوع لها، وبيراميدز كان من المفترض أن يعود من التوقف بمواجهة الزمالك الموقوف لديه فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بينما مواجهة الزمالك لإنبي تعني عودتهم في المباريات التالية وهو ما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في الدوري.

أشار المصدر إلى أن النادي أبدى التزامه الكامل بلوائح الاتحاد الدولي ونصوصه التي تلزم الأندية على إرسال لاعبيها للمنتخبات قبل ٧٢ ساعة من المباريات ما يعني أن اللاعبين سينضمون يوم ١١ نوفمبر، ويجب أن يعلم الاتحاد كيف يحترم الأندية جميعها دون تفرقة ويتعامل معها بصورة طبيعية بدلا من التعامل معها بهذه الصورة السيئة ولا يحترم المنافسة الشريفة على لقب الدوري، مؤكدا أنه لا تخلي عن الدور الوطني للاعبي بيراميدز ولكن لوضع النقاط فوق الحروف بأن يحترم كل طرف الآخر.