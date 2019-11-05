رياضة | مساعدا وزير الرياضة يستقبلان كيشو بعد ذهبية بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعدا وزير الرياضة يستقبلان كيشو بعد ذهبية بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محمد الكردى وعمرو الحداد مساعدا وزير الشباب والرياضة نائبان عن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطل المصارعة العالمي محمد ابراهيم كيشو، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للمصارعة للشباب تحت 23 سنة بالمجر والتي أقيمت خلال الفترة من 28 أكتوبر الي 3 نوفمبر، في انجاز كبير وتاريخي للرياضة المصرية مع احتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالى.

شارك في الاستقبال كل من د. عبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة وعصام نوارة رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

أثنى كيشو على دعم وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ومتابعته له من خلال اتصالاته قبل وبعد المنافسات لتحفيزه هو وزملائه على تحقيق الفوز ورفع علم مصر فى البطولة وفى مختلف المحافل الدولية.

عبر كيشو عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال قائلا: "إحساس رائع أن أرى هذا الدعم الكبير والذى يمنحنى دفعة معنوية كبيرة ووسام علي صدري يدفعني دائمًا للأمام وأن اقدم افضل ما لدي واعدكم بميدالية اوليمبية في طوكيو 2020".