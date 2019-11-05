رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن الموقف النهائي لـ3 إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن الموقف النهائي لـ3 إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعافي حسين السيد من الكدمة التي تعرض لها في الركبة، وانتظم أمس في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد زوال الورم في موضع الإصابة.

وقال الجهاز الطبي إن أحمد الشيخ لاعب الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي أمس على ملعب شباب أهلي دبي.

كما أكد الجهاز أن محمود متولى يواصل تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات، والذي اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مؤخرا في دبي وأكد من خلالها على ضرورة مد فترة تأهيل اللاعب.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي يقام في الإمارات والذي ينتهى بشكل رسمي غدا الأربعاء.

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