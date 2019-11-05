رياضة | الأهلي يسمح لـ"أجايي" بالعودة إلى نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسمح لـ"أجايي" بالعودة إلى نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حالياً في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي، على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويتوجه أجايي من دبي إلى نيجيريا مباشرة، وذلك لتجديد جواز السفر الخاص به، وأكد على عودته في الموعد المحدد له للانتظام في المران.

كما يتوجه الثلاثي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم؛ للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.