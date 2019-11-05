رياضة | الأهلي يعود إلى القاهرة غدًا عقب نهاية معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود إلى القاهرة غدًا عقب نهاية معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإمارات في الرابعة عصر غد الأربعاء بتوقيت الإمارات ـ الثانية ظهرا - بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، ركز خلاله رينيه فايلر المدير الفني للفريق على الجانبين الفني والبدني إلى جانب التركيز بشكل أكبر على العامل النفسي والمعنوي.

ويتحرك الأهلي من فندق الإقامة ظهر غد ويتوجه إلى مطار دبي واستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.

وكان معسكر الأهلي قد بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي، واستضاف نادي شباب أهلي دبي تدريبات الفريق التي أقيمت على فترة واحدة، كما اشتمل معسكر الإعداد على يوم راحة، فيما تم إلغاء التجربة الودية، بعد اكتفاء المدير الفني بالتدريبات التي اشتملت على جوانب فنية وخططية.