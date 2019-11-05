رياضة | حسام البدري يستجيب للضغوط ويدرس استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يستجيب للضغوط ويدرس استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري في استبعاد جميع لاعبي بيراميدز من قائمة معسكر الفراعنة .

يأتي ذلك لعدم ذهابهم إلى المعسكر بتعليمات من إدارة نادي براميدز اللاعبون هم ( عبدالله السعيد _ رجب بكار _ محمد حمدي _ إسلام عيسى _ محمد فاروق )

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وقد قررت إدارة نادي بيراميدز بمنع اللاعبين للذهاب إلى معسكر منتخب مصر بداعي إن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لم تراع مبدأ تكافؤ الفرص في إنهم يلاعبوا الزمالك بعد المعسكر وهو موقوف عنده بن شرقي وساسي ولجنة المسابقات وضعت انبي لمواجهة الزمالك.