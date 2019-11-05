رياضة | تعديل في قائمة غانا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديل في قائمة غانا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانضم عباس عيسى مهاجم أينتراخت فرانكفورت للقائمة بدلا من روبا منساه مهاجم ناشفيل الأمريكي الذى غاب عن معسكر غانا في القاهرة لارتباطات خاصة بفريقه الأمريكي.
ووصلت بعثة غانا القاهرة أمس استعدادا للمشاركة في البطولة حيث ينافس النجوم السوداء في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والكاميرون ومالي، حيث سيخوض أول مبارياته أمام الأسود الكاميرونية الجمعة المقبل على أن يلتقى مع الفراعنة الاثنين المقبل، قبل أن يختتم المجموعة بلقاء النسور.
وفي المجموعة الثانية تتنافس منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى ترتيب البطولة النهائي.