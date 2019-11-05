اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد جينك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ضد جينك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد جنك اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في والتي تقام على استاد آنفيلد الخاص بالريدز.

 

 وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية عن أن النجم المصري لا يزال متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول وليستر سيتي في وذلك رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة.

Advertisements

 

ولم يتمكن محمد صلاح من المشاركة في مباراة مصر وبتسوانا الودية، بجانب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الشهر الماضي بسبب الإصابة.

 

وتجددت إصابة صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وتوتنهام، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، ضمن منافسات الدوري، ليغيب عن المشاركة أمام أرسنال ضمن منافسات دور 16 بمسابقة كأس الرابطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا