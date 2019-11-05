رياضة | عاجل.. محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد جينك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد جينك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد جنك اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي تقام على استاد آنفيلد الخاص بالريدز.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية عن أن النجم المصري لا يزال متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي وذلك رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة.

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ولم يتمكن محمد صلاح من المشاركة في مباراة مصر وبتسوانا الودية، بجانب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الشهر الماضي بسبب الإصابة.

وتجددت إصابة صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وتوتنهام، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، ضمن منافسات الدوري، ليغيب عن المشاركة أمام أرسنال ضمن منافسات دور 16 بمسابقة كأس الرابطة.