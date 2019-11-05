رياضة | أزمة تخنق برشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تخنق برشلونة قبل مواجهة سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن أزمة متوقعة في برشلونة خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام سلافيا براغ التشيكي اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإنه إذا تلقى جيرارد بيكيه بطاقة صفراء اليوم أمام سلافيا براج التشيكي سيغيب عن لقاء بروسيا دورتموند الألماني يوم 27 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مباراة قوية أمام سلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو، وستذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دارجي.

ومن المتوقع أن يخوض فالفيردي مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لنجليت – ألبا

خط الوسط: دي يونج – بوسكستس – أرثور

خط الهجوم: ميسي – سواريز - جريزمان