شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يتلقى دعوة لحضور ودية لنجوم أفريقيا والعالم في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوة للمشاركة في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم قارة أفريقيا والعالم، الأربعاء المقبل، في دولة المغرب في الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التي يحتفل بها المنتخب المغربي كل عام بمدينة العيون.

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، تشهد المباراة حضور عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم البرازيلي رونالدينيو، من الكرة الأفريقية مثل صامويل إيتو وروجيه ميلا نجمي الكرة الكاميرونية، والزامبي كالوشا بواليا .

وجاء تواجد تيجانا كأحد نجوم القارة الأفريقية لما قدمه من مسيرة حافلة مع نادي الزمالك والمنتخب المصري، بجانب بعض الأسماء المصرية اللامعة مثل خالد الغندور ونادر السيد.