شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يعلن موعد مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة أجرت قرعة غير موجهة للدوري في البداية، وتم خلالها تحديد موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير.

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وتابع «الجنايني» في حوار أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي بقناة «الحدث»، ونشر تفاصيله الموقع الرسمي للجبلاية: «القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي لو أجلت أي مباراة بعد مكالمة من رئيس أي ناد، فلم ولن يحدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي شخص».

وعن لقاء القمة أشار إلى أنها ستقام في نهاية الدور الأول، لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل.

وعن عودة الجمهور قال رئيس لجنة إدارة الاتحاد: الجمهور عاد بالفعل وحدث ذلك في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011.