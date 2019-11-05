اخبار الرياضه

عمرو الجنايني يعلن موعد مباراة القمة

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يعلن موعد مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة أجرت قرعة غير موجهة للدوري في البداية، وتم خلالها تحديد موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير.

Advertisements

وتابع «الجنايني» في حوار أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي بقناة «الحدث»، ونشر تفاصيله الموقع الرسمي للجبلاية: «القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي لو أجلت أي مباراة بعد مكالمة من رئيس أي ناد، فلم ولن يحدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي شخص».

وعن لقاء القمة أشار إلى أنها ستقام في نهاية الدور الأول، لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل.

وعن عودة الجمهور قال رئيس لجنة إدارة الاتحاد: الجمهور عاد بالفعل وحدث ذلك في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني يعلن موعد مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا