شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يكشف عن موعد تطبيق تقنية الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR في الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «الجنايني»، في حوار أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي بقناة «الحدث»، ونشر تفاصيله الموقع الرسمي للجبلاية، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تطبيق أحدث تقنية للفيديو في العالم في مباريات الدورى المصرى، حيث تم التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إحدى الشركات العالمية، وجار إنهاء بعض الإجراءات.

وتابع رئيس اتحاد كرة القدم أنه يتبقى فقط تدريب الحكام المصريين على تقنية الفيديو، وهو ما يجعلنا نؤجل تطبيق التجربة حتى بداية الدور الثانى للدورى، لافتا إلى وجود محاولات قوية لحضور الجماهير مباريات الدورى بداية من يناير أو فبراير المقبلين.