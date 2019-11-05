شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ليفربول ضد جينك بدوري الأبطال المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدزمساء اليوم مباراة في سهلة نسبياً عندما يحل فريق جينك البلجيكي، ضيفاً علي فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك ومن المقرر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني للريدز اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى : اليسون بيكر. خط الدفاع : ارنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون. خط الوسط : هندرسون، فابينيو، شامبرلين. خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى. ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعه برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز علي سالزبورج النمساوى وحينك البلجيكي، بينما يحتل فريق جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ليفربول ضد جينك بدوري الأبطال المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.