شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل المتوقع لنابولي أمام سالزبورج في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستضيف فريق نابولي نظيره سالزبورج النمساوي، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لنابولي أمام سالزبورج ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى : أليكس ميريت. خط الدفاع : كوليبالي – مانولاس – جيوفاني دي لورينزو – ماريو روي. خط الوسط : زيلينسكي – خوسيه كاليخون – فابيان. خط الهجوم : ميرتينز – إينسيني – ميليك. ويحتل نابولي صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الإنجليزي صاحب المركز الثاني، فيما يملك سالزبورج 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

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