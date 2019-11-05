شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد عودة بوجبا لصفوف مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 لا يزال النجم الفرنسي الدولي ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" يعاني من آثار الإصابة التي لحقت به في الكاحل.

وذكرت تقارير صحفية أن بوجبا يحتاج لأربعة أسابيع أخرى للعودة للفريق. Advertisements وأشارت شبكة ESPN أن اللاعب سيحتاج لعشرة أيام لإزالة الواقي الذي يرتديه على كاحله المصاب، بالإضافة لإسبوعين إضافيين للتدريبات الجماعية. وعانى بوجبا من كسر في إحدى عظام الكاحل في نهاية سبتمبر، ليغيب عن صفوف الفريق خلال سبعة مباريات سابقة. وسيتعين على بول الغياب لأربعة مباريات إضافية، من بينها مبارتين خلال فترة التوقف الدولى مع منتخب بلاده.

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