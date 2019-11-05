تشكيل مباراة برشلونة ضد سلافيا براج المتوقع اليوم في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يحل فريق سلافيا براج التشيكي، ضيفًا على برشلونة مساء اليوم الثلاثاء ، في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب كامب نو.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام سلافيا براج ومن المتوقع أن يبدأ أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو. خط الوسط: أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج. خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - إنسو فاتي. Advertisements التشكيل المتوقع لسلافيا براج أمام برشلونة بينما يدخل ينديك تريبسوفيسكي، المدير الفني لفريق سلافيا براج اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوندريه كولار. خط الدفاع: فلاديمير كوفل - أوندريخ كوديلا - ديفيد هوفوركا - يان بوريل. خط الوسط:!بيتر شتيفيك- توما سوتشيك - ياروسلاف زيلينا. خط الهجوم: بيتر أوليانكا - نيكولا ستانسيو - لوكاس ماسوبوست. ويحتل برشلونة صداراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم يأتي بعدهم الثنائي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ولكل منهما 4 نقاط، ويتذيل سلافيا براج الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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